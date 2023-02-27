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(Плаксина) Стефанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксин Кирилл

Место жительства
Неизвестно
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Кирилловна (Плаксина) Федосья Шумаева

Отец ребёнка: Плаксин Кирилл

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Плаксин Василий

Отец ребёнка: Плаксин Кирилл

Рождение ребёнка
1804

Сын: Плаксин Фёдор

Отец ребёнка: Плаксин Кирилл

Рождение ребёнка
1809

Сын: Плаксин Тимофей

Отец ребёнка: Плаксин Кирилл

Смерть
Неизвестно

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