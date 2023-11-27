Трушкин Андрей Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушкин Андрей Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1873 г.р.
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Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Трушкин Иван Андреевич

Мать ребёнка: ?

д. Богословка Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Мосты, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
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