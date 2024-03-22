Сысолетина (Бессштатных) Серафима Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысолетина (Бессштатных) Серафима Осиповна

Место рождения

Мартыновской, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мартыновской, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысолетин Иван

Мартыновской, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысолетина Лидия

Отец ребёнка: Сысолетин Иван

Мартыновской, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысолетина Мария

Отец ребёнка: Сысолетин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысолетин Иван

Смерть
Неизвестно
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