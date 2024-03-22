Сысолетина (Бессштатных) Серафима Осиповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сысолетин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысолетина Лидия
Отец ребёнка: Сысолетин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысолетина Мария
Отец ребёнка: Сысолетин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сысолетин Иван
Смерть
Неизвестно