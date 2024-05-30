Казаринов Яков Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1779
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Пермякова (Казаринова) Ирина Яковлева
Мать ребёнка: Казаринова (Чукомина) Фекла Григорьева
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Шабалдина (Казаринова) Ирина Яковлева
Мать ребёнка: Казаринова (Чукомина) Фекла Григорьева
Смерть
1779