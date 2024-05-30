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Казаринов Яков Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Пермякова (Казаринова) Ирина Яковлева

Мать ребёнка: Казаринова (Чукомина) Фекла Григорьева

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Шабалдина (Казаринова) Ирина Яковлева

Мать ребёнка: Казаринова (Чукомина) Фекла Григорьева

Смерть
1779

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