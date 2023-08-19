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Колупаева Лариса Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1980

Отец: Поротников Владимир Дмитриевич

Мать: Поротникова Тамара Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Виталий

Рождение ребёнка
07.09.2003

Сын: Колупаев Максим Витальевич

Отец ребёнка: Колупаев Виталий

Рождение ребёнка
03.03.2008

Дочь: Колупаева Ксения Витальевна

Отец ребёнка: Колупаев Виталий

Рождение ребёнка
24.01.2017

Дочь: Колупаева Валерия Витальевна

Отец ребёнка: Колупаев Виталий

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