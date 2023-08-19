Колупаева Лариса Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колупаев Виталий
Рождение ребёнка
07.09.2003
Сын: Колупаев Максим Витальевич
Отец ребёнка: Колупаев Виталий
Рождение ребёнка
03.03.2008
Дочь: Колупаева Ксения Витальевна
Отец ребёнка: Колупаев Виталий
Рождение ребёнка
24.01.2017
Дочь: Колупаева Валерия Витальевна
Отец ребёнка: Колупаев Виталий