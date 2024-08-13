Семенков Кондратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенков Кондратий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1915

Сын: Семенков Петр Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Шилово, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1918

Сын: Семенков Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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