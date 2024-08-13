Семенков Кондратий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1915
Сын: Семенков Петр Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Шилово, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1918
Сын: Семенков Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно