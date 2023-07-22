Пелагея Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.1868 ст.
Сын: Николай Феодоров
Отец ребёнка: Феодор Иринархов
Рождение ребёнка
08.05.1869 ст.
Дочь: Елена Феодорова
Отец ребёнка: Феодор Иринархов
Рождение ребёнка
06.07.1870 ст.
Дочь: Ольга Феодорова
Отец ребёнка: Феодор Иринархов
Рождение ребёнка
02.07.1872 ст.
Сын: Иоанн Феодоров
Отец ребёнка: Феодор Иринархов
Рождение ребёнка
09.09.1874 ст.
Дочь: Любовь Феодорова
Отец ребёнка: Феодор Иринархов
Рождение ребёнка
05.07.1876 ст.
Дочь: Ольга Феодорова
Отец ребёнка: Феодор Иринархов
Рождение ребёнка
14.05.1878 ст.
Дочь: Анна Феодорова
Отец ребёнка: Феодор Иринархов
Рождение ребёнка
05.07.1880 ст.
Сын: Владимир Феодоров
Отец ребёнка: Феодор Иринархов
Рождение ребёнка
10.02.1882 ст.
Дочь: Евдокия Феодорова
Отец ребёнка: Феодор Иринархов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феодор Иринархов