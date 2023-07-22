Пелагея Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1847 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1868 ст.

Сын: Николай Феодоров

Отец ребёнка: Феодор Иринархов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1869 ст.

Дочь: Елена Феодорова

Отец ребёнка: Феодор Иринархов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1870 ст.

Дочь: Ольга Феодорова

Отец ребёнка: Феодор Иринархов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1872 ст.

Сын: Иоанн Феодоров

Отец ребёнка: Феодор Иринархов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1874 ст.

Дочь: Любовь Феодорова

Отец ребёнка: Феодор Иринархов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1876 ст.

Дочь: Ольга Феодорова

Отец ребёнка: Феодор Иринархов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1878 ст.

Дочь: Анна Феодорова

Отец ребёнка: Феодор Иринархов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1880 ст.

Сын: Владимир Феодоров

Отец ребёнка: Феодор Иринархов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1882 ст.

Дочь: Евдокия Феодорова

Отец ребёнка: Феодор Иринархов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феодор Иринархов

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