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(Газизова) Зайнаб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Газизов Газетдин

Мать: Газизова Гайнижихан

Смерть
1987
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