Васькова (--) Евфросинья Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1908
Отец ребёнка: Васьков Кузьма Харлампеевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Смерть
Неизвестно