Васькова (--) Евфросинья Потаповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВаськова (--) Евфросинья Потаповна

Васькова (--) Евфросинья Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васьков Кузьма Харлампеевич

Рождение ребёнка
26.02.1908

Сын: Васьков Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Васьков Кузьма Харлампеевич

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.