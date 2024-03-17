Ильгова Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1955
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1955
Рождение ребёнка
23.03.1976
Дочь: Ильгова Елена Павловна
Отец ребёнка: Ильгов Павел Петрович
Рождение ребёнка
18.03.1979
Дочь: Ильгова Мария Павловна
Отец ребёнка: Ильгов Павел Петрович
Рождение ребёнка
26.07.1983
Отец ребёнка: Ильгов Павел Петрович
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область