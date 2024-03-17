Ильгова Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильгова Любовь Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1955

Отец: Блохин Михаил Емельянович

Мать: Блохина Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
23.03.1976

Дочь: Ильгова Елена Павловна

Отец ребёнка: Ильгов Павел Петрович

Рождение ребёнка
18.03.1979

Дочь: Ильгова Мария Павловна

Отец ребёнка: Ильгов Павел Петрович

Рождение ребёнка
26.07.1983

Сын: Ильгов Михаил Ппвлович

Отец ребёнка: Ильгов Павел Петрович

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

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