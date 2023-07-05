Стефанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Екатерина Леоновна

Отец ребёнка: Леон Аристархович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Соломанида (?) Леоновна

Отец ребёнка: Леон Аристархович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Авдотья Леоновна

Отец ребёнка: Леон Аристархович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Григорий Леонович

Отец ребёнка: Леон Аристархович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Иван Леонович

Отец ребёнка: Леон Аристархович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Федор Леонович

Отец ребёнка: Леон Аристархович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леон Аристархович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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