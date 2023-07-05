Стефанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Петр
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Екатерина Леоновна
Отец ребёнка: Леон Аристархович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Соломанида (?) Леоновна
Отец ребёнка: Леон Аристархович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Авдотья Леоновна
Отец ребёнка: Леон Аристархович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Григорий Леонович
Отец ребёнка: Леон Аристархович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Иван Леонович
Отец ребёнка: Леон Аристархович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Федор Леонович
Отец ребёнка: Леон Аристархович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леон Аристархович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно