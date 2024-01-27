Ковешникова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Ковешников Арефий Емельянович
Отец ребёнка: Ковешников Емельян Сидорович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Ковешников Емельян Сидорович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно