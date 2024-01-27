Ковешникова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковешникова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Ковешников Арефий Емельянович

Отец ребёнка: Ковешников Емельян Сидорович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Ковешников Емельян Сидорович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно
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