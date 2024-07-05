Дудин Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения12.05.1925
Дата смерти18.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1925
Отец: Дудин Федор Трофимович
Мать: Добычина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
23.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дудина (Боровская) Пелагея (Полина) Григорьевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дудина (Боровская) Пелагея (Полина) Григорьевна
Смерть
18.07.1991