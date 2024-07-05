Дудин Михаил Федорович 12.05.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дудин Михаил Федорович

Место рождения

Верхнее Нащёкино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

12.05.1925

Дата смерти

18.07.1991

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1925

Отец: Дудин Федор Трофимович

Мать: Добычина Анна Михайловна

Верхнее Нащёкино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дудина (Боровская) Пелагея (Полина) Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дудина (Боровская) Пелагея (Полина) Григорьевна

Смерть
18.07.1991

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