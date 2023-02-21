Гагаринова Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагаринова Анна Павловна

Гагаринова Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

24.07.1886

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1882

Сын: Гагаринов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
16.10.1883

Сын: Гагаринов Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
23.04.1885

Сын: Гагаринов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
22.07.1886

Сын: Гагаринов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Михаил Андреевич

Смерть
24.07.1886
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close