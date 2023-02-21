Гагаринова Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти24.07.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.1882
Сын: Гагаринов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
16.10.1883
Сын: Гагаринов Иоанн Михайлович
Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
23.04.1885
Сын: Гагаринов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
22.07.1886
Сын: Гагаринов Федор Михайлович
Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1886