Беляева Екатерина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева Екатерина Данилова

Беляева Екатерина Данилова

Место рождения

Соболево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

1763 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Беляев Данило Козмин

Мать: не указана

Соболево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Данилы дочь, Екатерина, которой на данную ревизию было 54 года. Родилась Данила Козмина дочь в 1796 году, когда отцу было 32 года. ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильев... Показать все
Смерть
После 1850
Соболево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
По ревизской сказке 1850 года прослеживается, что в единственной семье Беляевых в деревне Соболево проживала одна бездетная незамужняя Екатерина Данилова Беляева.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.