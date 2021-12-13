Беляева Екатерина Данилова
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Беляев Данило Козмин
Мать: не указана
Данилы дочь, Екатерина, которой на данную ревизию было 54 года. Родилась Данила Козмина дочь в 1796 году, когда отцу было 32 года. ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильев... Показать все
Смерть
После 1850
По ревизской сказке 1850 года прослеживается, что в единственной семье Беляевых в деревне Соболево проживала одна бездетная незамужняя Екатерина Данилова Беляева.