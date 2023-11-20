Сисоев Спиридон Евменьевич
Место рождения
Дата рождения12.12.1866
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1866
Отец: Сисоев Евмений Филиппович
Мать: Сисоева Ксения Ивановна
Бракосочетание
31.01.1892
Рождение ребёнка
06.12.1892
Сын: Сисоев Николай Спиридонович
Мать ребёнка: Сисоева (Базилевич) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1894
Сын: Сисоев Павел Спиридонович
Мать ребёнка: Сисоева (Базилевич) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1896
Дочь: Сисоева Пелагея Спиридоновна
Мать ребёнка: Сисоева (Базилевич) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1899
Дочь: Сисоева Евдокия Спиридоновна
Мать ребёнка: Сисоева (Базилевич) Мария Ивановна