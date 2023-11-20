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Сисоев Спиридон Евменьевич

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

12.12.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1866

Отец: Сисоев Евмений Филиппович

Мать: Сисоева Ксения Ивановна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
31.01.1892

Жена: Сисоева (Базилевич) Мария Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
06.12.1892

Сын: Сисоев Николай Спиридонович

Мать ребёнка: Сисоева (Базилевич) Мария Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.08.1894

Сын: Сисоев Павел Спиридонович

Мать ребёнка: Сисоева (Базилевич) Мария Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
07.10.1896

Дочь: Сисоева Пелагея Спиридоновна

Мать ребёнка: Сисоева (Базилевич) Мария Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
18.02.1899

Дочь: Сисоева Евдокия Спиридоновна

Мать ребёнка: Сисоева (Базилевич) Мария Ивановна

Ивот, Сумська область

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