Чиркова Гликерия Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова Гликерия Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Александр Васильев

Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1776

Сын: Чирков Евдоким Александров

Отец ребёнка: Чирков Александр Васильев

Смерть
Неизвестно

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