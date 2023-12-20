Чиркова Гликерия Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1776
Сын: Чирков Евдоким Александров
Отец ребёнка: Чирков Александр Васильев
Смерть
Неизвестно