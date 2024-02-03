Степанова (Георгиева) Евдакия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти06.05.1942
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Георгиев Василий .
Мать: Неизвестно . .
Бракосочетание
14.03.1924
В записи о браке Василеостровского ЗАГС возраст указан: Петр - 23 года, Евдакия - 21 год Проживали: Петр - Весельная ул., д. 4, рабочий, кв. 89; Евдакия - Детская ул., д. 3 кв. не указана, чернорабоча... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1928
Дочь: Макарова (Степанова) Лидия Петровна
Отец ребёнка: Степанов Петр Степанович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Степанов Николай Петрович
Отец ребёнка: Степанов Петр Степанович
Передан сестрой Степановой Лидией Петровной 31.05.1943 года в детский дом №10. В июне месяце 1943 года эвакуирован с детским домом в Алтайский край. По спискам Алтайского края села Бея (Бийск) реэва... Показать все
Смерть
06.05.1942