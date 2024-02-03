Степанова (Георгиева) Евдакия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Георгиева) Евдакия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

06.05.1942

Пол

Женский

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Георгиев Василий .

Мать: Неизвестно . .

Бракосочетание
14.03.1924

Муж: Степанов Петр Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В записи о браке Василеостровского ЗАГС возраст указан: Петр - 23 года, Евдакия - 21 год Проживали: Петр - Весельная ул., д. 4, рабочий, кв. 89; Евдакия - Детская ул., д. 3 кв. не указана, чернорабоча... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1928

Дочь: Макарова (Степанова) Лидия Петровна

Отец ребёнка: Степанов Петр Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1933

Сын: Степанов Николай Петрович

Отец ребёнка: Степанов Петр Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Передан сестрой Степановой Лидией Петровной 31.05.1943 года в детский дом №10. В июне месяце 1943 года эвакуирован с детским домом в Алтайский край. По спискам Алтайского края села Бея (Бийск) реэва... Показать все
Смерть
06.05.1942

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