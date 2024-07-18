Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1793 и 1797

Дата смерти

21.07.1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1799 и 1800 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1793 и 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феодор Семенов

Рождение ребёнка
Между 1818 и 1819

Дочь: Марфа Фе (О) Доровна

Отец ребёнка: Феодор Семенов

Рождение ребёнка
29.07.1822

Сын: Евдоким Феодорович

Отец ребёнка: Феодор Семенов

Смерть
21.07.1841

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