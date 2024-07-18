Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1793 и 1797
Дата смерти21.07.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1793 и 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феодор Семенов
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1819
Дочь: Марфа Фе (О) Доровна
Отец ребёнка: Феодор Семенов
Рождение ребёнка
29.07.1822
Сын: Евдоким Феодорович
Отец ребёнка: Феодор Семенов
Смерть
21.07.1841