Федин Иван Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федин Иван Борисович

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Место рождения

249712 Bulatovo, Kaluga Oblast Russia

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.11.2003

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федин Борис Степанович

Мать: Федина (Евсеева) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.11.2003

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