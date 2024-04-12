Бесчастный Дмитрий
Место рождения
Дата рождения14.03.1915
Дата смерти23.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1915
Отец: Бесчастный/безчастный Стефан
Мать: Безчастная Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
приехал работать на стройку
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-строитель
Место жительства
Неизвестно
Химки, Химки, Московская область
Смерть
23.07.1993