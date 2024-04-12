Бесчастный Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесчастный Дмитрий

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

14.03.1915

Дата смерти

23.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1915

Отец: Бесчастный/безчастный Стефан

Мать: Безчастная Анна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
приехал работать на стройку
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-строитель
Место жительства
Неизвестно
Химки, Химки, Московская область
Смерть
23.07.1993
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