(Богачок) Евдокия Назариева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Богачок) Евдокия Назариева

Место рождения

Сиволож, Чернігівська область

Дата рождения

01.08.1881

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1881

Отец: Богочок Назарий Ефимович

Мать: Анна Ефимовна

Сиволож, Чернігівська область
Бракосочетание
06.02.1902

Муж: Пожарский Федот Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1906

Сын: Пожарский Никифор Федотович

Отец ребёнка: Пожарский Федот Яковлевич

Сиволож, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1907

Сын: Пожарский Федор Федорович

Отец ребёнка: Пожарский Федот Яковлевич

Сиволож, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Зинаида Федотовна

Отец ребёнка: Пожарский Федот Яковлевич

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Пожарский Александр Федотович

Отец ребёнка: Пожарский Федот Яковлевич

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Клавдия Федотовна

Отец ребёнка: Пожарский Федот Яковлевич

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Пожарский Николай Федотович

Отец ребёнка: Пожарский Федот Яковлевич

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Пожарский Евстафий Федотович

Отец ребёнка: Пожарский Федот Яковлевич

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1974
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