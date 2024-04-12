(Богачок) Евдокия Назариева
Место рождения
Дата рождения01.08.1881
Дата смерти1974
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1881
Отец: Богочок Назарий Ефимович
Мать: Анна Ефимовна
Бракосочетание
06.02.1902
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1906
Сын: Пожарский Никифор Федотович
Отец ребёнка: Пожарский Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
21.11.1907
Сын: Пожарский Федор Федорович
Отец ребёнка: Пожарский Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Зинаида Федотовна
Отец ребёнка: Пожарский Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Пожарский Александр Федотович
Отец ребёнка: Пожарский Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Клавдия Федотовна
Отец ребёнка: Пожарский Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Пожарский Николай Федотович
Отец ребёнка: Пожарский Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Пожарский Евстафий Федотович
Отец ребёнка: Пожарский Федот Яковлевич
Смерть
1974