Когут (Никитина) Ирина Александровна
Место рожденияс. Калинов, Самборский район, Львовской области
Дата рождения25.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1993
Рождение ребёнка
20.03.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Когут Сергей
Бракосочетание
06.09.2015
Муж: Когут Сергей
Рождение ребёнка
26.10.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Когут Сергей