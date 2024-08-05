Когут (Никитина) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКогут (Никитина) Ирина Александровна

Когут (Никитина) Ирина Александровна

Место рождения

с. Калинов, Самборский район, Львовской области

Дата рождения

25.08.1993

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1970 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1993

Отец: Никитин Александр Павлович

Мать: Никитина (Килочко) Оксана Ярославовна

Рождение ребёнка
20.03.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Когут Сергей

Бракосочетание
06.09.2015

Муж: Когут Сергей

Рождение ребёнка
26.10.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Когут Сергей

Мы используем куки для улучшения работы сайта.