Богданова (Мезрина) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Мезрина) Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Мезрин Филипп Авдеевич

Мать: Мезрина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кробейников Николай

Отец ребёнка: Кробейников Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кробейникова) Антонина

Отец ребёнка: Кробейников Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кробейников Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Григорий

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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