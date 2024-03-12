Богданова (Мезрина) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Мезрин Филипп Авдеевич
Мать: Мезрина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кробейников Николай
Отец ребёнка: Кробейников Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кробейникова) Антонина
Отец ребёнка: Кробейников Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кробейников Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Григорий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно