Изотов Константин Терентьевич
Место рожденияКрасногвардейский район,х.Старокубанский
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Красногвардейский район,х.Старокубанский
Рождение ребёнка
16.12.1937
Дочь: Дорошенко (Изотова) Евгения Константиновна
Мать ребёнка: Изотова Елена Иосифовна
Красногвардейский район,х.Старокубанский
Смерть
Неизвестно