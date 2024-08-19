Изотов Константин Терентьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Изотов Константин Терентьевич

Место рождения

Красногвардейский район,х.Старокубанский

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейский район,х.Старокубанский
Рождение ребёнка
16.12.1937

Дочь: Дорошенко (Изотова) Евгения Константиновна

Мать ребёнка: Изотова Елена Иосифовна

Красногвардейский район,х.Старокубанский
Смерть
Неизвестно

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