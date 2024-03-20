Kuldkepp (Hinz) Leno — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kuldkepp (Hinz) Leno

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Kuldkepp Peet

Мать: Kuldkepp Mari

Смерть
Неизвестно
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