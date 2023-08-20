Помятихина Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помятихина Тамара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1938

Дата смерти

28.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938

Отец: Биркин Михаил Семёнович

Мать: Помятихина Пелагея (Полина) Антоновна

Бракосочетание
04.02.1971

Муж: Кривопусков Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
21.08.1971

Сын: Кривопусков Василий Викторович

Отец ребёнка: Кривопусков Виктор Васильевич

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.12.1972

Сын: Кривопусков Владислав Викторович

Отец ребёнка: Кривопусков Виктор Васильевич

Смерть
28.09.1983
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