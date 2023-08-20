Помятихина Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1938
Дата смерти28.09.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938
Бракосочетание
04.02.1971
Рождение ребёнка
21.08.1971
Сын: Кривопусков Василий Викторович
Отец ребёнка: Кривопусков Виктор Васильевич
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.12.1972
Сын: Кривопусков Владислав Викторович
Отец ребёнка: Кривопусков Виктор Васильевич
Смерть
28.09.1983