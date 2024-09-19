(Бахарева) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахарев Аполон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгения
Отец ребёнка: Муж Раисы Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Муж Раисы Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муж Раисы Владимир
Смерть
Неизвестно