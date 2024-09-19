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(Бахарева) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахарев Аполон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгения

Отец ребёнка: Муж Раисы Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Муж Раисы Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муж Раисы Владимир

Смерть
Неизвестно

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