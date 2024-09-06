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Гончаров Петр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1948 г.р.
1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарова Надежда Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Надежда Антоновна

Рождение ребёнка
17.01.1948

Дочь: Гончарова Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Гончарова Надежда Антоновна

Рождение ребёнка
20.12.1948

Дочь: Колосова (Гончарова) Людмила Петровна

Мать ребёнка: Гончарова Надежда Антоновна

Смерть
?.02.1987

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