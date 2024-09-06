Гончаров Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончарова Надежда Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1948
Дочь: Гончарова Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Гончарова Надежда Антоновна
Рождение ребёнка
20.12.1948
Дочь: Колосова (Гончарова) Людмила Петровна
Мать ребёнка: Гончарова Надежда Антоновна
Смерть
?.02.1987