Лавров Финеес Автономович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти18.04.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Лавров Автоном Гаврилович
Мать: Лаврова Анна Арсениевна
Рождение ребёнка
03.03.1852
Сын: Лавров Александр Финеесович
Мать ребёнка: Лаврова Павла Михайловна
д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
1859
Сын: Лавров Варсонофий Финеесович
Мать ребёнка: Лаврова Павла Михайловна
д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Лавров Флегонт Финеесович
Мать ребёнка: Лаврова Павла Михайловна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Лавров Николай Финеесович
Мать ребёнка: Лаврова Павла Михайловна
д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Лавров Дмитрий Финеесович
Мать ребёнка: Лаврова Павла Михайловна
д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Смерть
18.04.1879