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Лавров Финеес Автономович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

18.04.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Лавров Автоном Гаврилович

Мать: Лаврова Анна Арсениевна

Рождение ребёнка
03.03.1852

Сын: Лавров Александр Финеесович

Мать ребёнка: Лаврова Павла Михайловна

д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Лавров Варсонофий Финеесович

Мать ребёнка: Лаврова Павла Михайловна

д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Лавров Флегонт Финеесович

Мать ребёнка: Лаврова Павла Михайловна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Лавров Николай Финеесович

Мать ребёнка: Лаврова Павла Михайловна

д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лавров Дмитрий Финеесович

Мать ребёнка: Лаврова Павла Михайловна

д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Смерть
18.04.1879
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