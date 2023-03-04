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Меркушева Авдотья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1841 ст.

Дочь: Акилина Осиповна

Отец ребёнка: Меркушев Осип Зиновьевич

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1842

Дочь: Евфросиния Осиповна

Отец ребёнка: Меркушев Осип Зиновьевич

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1849 ст.

Сын: Меркушев Осип Осипович

Отец ребёнка: Меркушев Осип Зиновьевич

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Осип Зиновьевич

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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