Меркушева Авдотья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1841 ст.
Дочь: Акилина Осиповна
Отец ребёнка: Меркушев Осип Зиновьевич
Рождение ребёнка
21.09.1842
Дочь: Евфросиния Осиповна
Отец ребёнка: Меркушев Осип Зиновьевич
Рождение ребёнка
06.09.1849 ст.
Отец ребёнка: Меркушев Осип Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858