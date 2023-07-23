Чапурин Павел Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапурин Павел Германович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1978

Отец: Чапурин Герман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.2000

Сын: Чапурин Владислав Павлович

Мать ребёнка: Чапурина Светлана Петровна

Рождение ребёнка
09.12.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чапурина Светлана Петровна

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