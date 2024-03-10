Бундашинов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бундашинов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1960

Отец: Бундашинов Доржо Лубсанович

Мать: Цыбжитова-Бундашинова Мария Цымбеловна

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