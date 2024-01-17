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Зверева Вера Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Степан Никифорович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Зверев Петр Степанович

Отец ребёнка: Зверев Степан Никифорович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Зверев Герман Степанович

Отец ребёнка: Зверев Степан Никифорович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Зверев Леонид Степанович

Отец ребёнка: Зверев Степан Никифорович

Смерть
Неизвестно

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