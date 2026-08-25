undefined — найти родственников по фамилии на FamilioДревоЛюдиМестаФамилииМои фамилииПоиск фамилийЗаказать фамильный дипломБаза знанийАрхивные документыПоиск мест в справочникахПоиск людей в справочникахПоиск справочниковFamilio.MediaИндексация исторических документовПерсоны пользователейПользователиДНКМои результаты тестовСовпадения по ДНКОтветы на вопросыЗаказать отчет по происхождениюМаркетплейсFamilio PlusВойтиСмотреть древоАвтор, родилась умерла Пожаловаться на страницуСобытияСобытияРодственникиРодственникиОбсуждениеОбсуждениеУчастникиМестоКомментарийРождение1932Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская областьСмерть26.09.1996Жезкент, Бородулихинский район, Абайская областьПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальностиОбратная связьПомощьТарифыМы используем куки для улучшения работы сайта.ОК