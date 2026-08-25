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Автор

, родилась

умерла

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Смерть
26.09.1996
Жезкент, Бородулихинский район, Абайская область

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