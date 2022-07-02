Русанова Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРусанова Марфа Петровна

Русанова Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русанов Иван Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
06.09.1897 ст.

Сын: Русанов Иван Иванович

Отец ребёнка: Русанов Иван Григорьевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.07.1901 ст.

Сын: Русанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Русанов Иван Григорьевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.03.1903 ст.

Сын: Русанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Русанов Иван Григорьевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
27.02.1905 ст.

Дочь: (Русанова) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Русанов Иван Григорьевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
15.10.1907 ст.

Дочь: (Русанова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Русанов Иван Григорьевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
13.07.1909 ст.

Сын: Русанов Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Русанов Иван Григорьевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.07.1911 ст.

Дочь: (Русанова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Русанов Иван Григорьевич

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.