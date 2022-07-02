Русанова Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1897 ст.
Отец ребёнка: Русанов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
02.07.1901 ст.
Сын: Русанов Александр Иванович
Отец ребёнка: Русанов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
22.03.1903 ст.
Сын: Русанов Александр Иванович
Отец ребёнка: Русанов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
27.02.1905 ст.
Дочь: (Русанова) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Русанов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
15.10.1907 ст.
Дочь: (Русанова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Русанов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
13.07.1909 ст.
Отец ребёнка: Русанов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
22.07.1911 ст.
Дочь: (Русанова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Русанов Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно