Ракшин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
ст.Курская Ставропольского края
Рождение ребёнка
12.04.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
ст.Курская Ставропольского края
Смерть
Неизвестно