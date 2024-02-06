Башлыков Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1923
Отец: Башлыков Петр Акимович
Мать: Башлыкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башлыкова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Башлыкова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Башлыкова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Башлыкова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Башлыкова Евдокия