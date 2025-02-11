Агафья Маркелова
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Александр Данилов1820 г.р.
Дети
Лебедев Евграф Александров1842 г.р.
Максим Александров1849 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Данилов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Лебедев Евграф Александров
Отец ребёнка: Александр Данилов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Максим Александров
Отец ребёнка: Александр Данилов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Александр Данилов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наталья Александрова
Отец ребёнка: Александр Данилов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Аграфена Александрова
Отец ребёнка: Александр Данилов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно