Агафья Маркелова 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Маркелова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Александр Данилов1820 г.р.
Дети
Лебедев Евграф Александров1842 г.р.
Максим Александров1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Данилов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Лебедев Евграф Александров

Отец ребёнка: Александр Данилов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Максим Александров

Отец ребёнка: Александр Данилов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Лебедев Иван Александров

Отец ребёнка: Александр Данилов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Наталья Александрова

Отец ребёнка: Александр Данилов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Аграфена Александрова

Отец ребёнка: Александр Данилов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

62

Смерть
Неизвестно

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