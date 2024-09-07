Саулина (Граселиус) Галина (Клара) Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саулина (Граселиус) Галина (Клара) Генриховна

Место рождения

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1925

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Мать

1892 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Граселиус (Grosselis) Генрих Кристофорович

Мать: Граселиус (Черных) Прасковья Никитична

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саулин Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
12.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саулин Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
05.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саулин Александр Матвеевич

Смерть
1988

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