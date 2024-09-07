Саулина (Граселиус) Галина (Клара) Генриховна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти1988
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саулин Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
05.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саулин Александр Матвеевич
Смерть
1988