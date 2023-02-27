Дудин Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Дудин Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Дудина) Федора
Рождение ребёнка
1825
Сын: Дудин Сергей
Мать ребёнка: (Дудина) Федора
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дудин Алексей
Мать ребёнка: (Дудина) Федора
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно