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Астахов Василий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1917

Жена: Астахова Татьяна Иванова

Восприемник
1917
Афанасово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
поручитель по невесте Акилине Николаевой Астаховой
Поручитель
30.01.1917 ст.
Афанасово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
по жениху Емельяну Федорову Астахову
Рождение ребёнка
05.09.1917 ст.

Сын: Астахов Иван Васильев

Мать ребёнка: Астахова Татьяна Иванова

Афанасово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
с. Афанасово кр. Емельян Федоров Астахов и девица Василиса Федорова Астахова
Смерть
Неизвестно

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