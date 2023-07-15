Астахов Василий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1917
Жена: Астахова Татьяна Иванова
Восприемник
1917
поручитель по невесте Акилине Николаевой Астаховой
Поручитель
30.01.1917 ст.
по жениху Емельяну Федорову Астахову
Рождение ребёнка
05.09.1917 ст.
Мать ребёнка: Астахова Татьяна Иванова
с. Афанасово кр. Емельян Федоров Астахов и девица Василиса Федорова Астахова
Смерть
Неизвестно