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Смирнов Осип ( Иосиф ) Прокопьевич

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Место рождения

дер. Таушкасы Цивильского р-на Чувашская Республика

Дата рождения

29.03.1895

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1895

Отец: Прокопий Кузмичь

Мать: Федора Яковлевна

дер. Таушкасы Цивильского р-на Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.10.1927

Сын: Смирнов Евлампий Осипович

Мать ребёнка: Смирнова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
19.02.1930

Сын: Смирнов Геннадий Осипович

Мать ребёнка: Смирнова Мария Михайловна

Смерть
1947
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