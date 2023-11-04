Смирнов Осип ( Иосиф ) Прокопьевич
Место рождениядер. Таушкасы Цивильского р-на Чувашская Республика
Дата рождения29.03.1895
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1895
Отец: Прокопий Кузмичь
Мать: Федора Яковлевна
дер. Таушкасы Цивильского р-на Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.10.1927
Сын: Смирнов Евлампий Осипович
Мать ребёнка: Смирнова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
19.02.1930
Сын: Смирнов Геннадий Осипович
Мать ребёнка: Смирнова Мария Михайловна
Смерть
1947