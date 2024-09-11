Степанида Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1719
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: Григорий Васильевич
Мать: Анна Кузьмина
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 102 лист. Деревня Поплевино. Григорий Васильевич 40 лет и его жена Анна Кузьмина 30 лет. У них дети Степан, 2 года, Евдокия, 4 года, Степанида, 3 года. 1719г.
Смерть
После 1719