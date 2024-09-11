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Степанида Григорьевна

Место рождения

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1719

Пол

Женский

Отец

Около 1679 г.р.

Мать

Около 1689 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Григорий Васильевич

Мать: Анна Кузьмина

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 102 лист. Деревня Поплевино. Григорий Васильевич 40 лет и его жена Анна Кузьмина 30 лет. У них дети Степан, 2 года, Евдокия, 4 года, Степанида, 3 года. 1719г.
Смерть
После 1719

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