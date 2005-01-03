Михайлов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения10.06.1937
Дата смерти03.01.2005
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1964
Дочь: Красильникова (Михайлова) Антонина Аркадьевна
Мать ребёнка: Михайлова (Ровжа) Пирошка Элимировна
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.08.1970
Дочь: Варцабюк (Михайлова) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Михайлова (Ровжа) Пирошка Элимировна
Смерть
03.01.2005