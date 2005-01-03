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Михайлов Николай Александрович

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

10.06.1937

Дата смерти

03.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1937

Отец: Михайлов Александр Кузьмич

Мать: Михайлова (Дмитриева) Анна Федоровна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова (Ровжа) Пирошка Элимировна

Рождение ребёнка
22.05.1964

Дочь: Красильникова (Михайлова) Антонина Аркадьевна

Мать ребёнка: Михайлова (Ровжа) Пирошка Элимировна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.08.1970

Дочь: Варцабюк (Михайлова) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Михайлова (Ровжа) Пирошка Элимировна

Смерть
03.01.2005

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