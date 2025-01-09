Воронов Климентий Павлович Около 1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Воронов Климентий Павлович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1865

умер После 1917, Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

Отец
Воронов ПавелНеизвестно г.р.
Супруги
Воронова Ольга МаксимовнаОколо 1866 г.р.
Дети
Покушалова (Воронова) Прасковья КлиментьевнаОколо 1882 г.р.
Воронов Кузьма КлиментьевичОколо 1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Воронов Павел

Мать: не указана

В переписи 1917 года указано «52 года».

Место жительства
Неизвестно
Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

Работа или профессия
Неизвестно

Крестьянин

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Ольга Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Покушалова (Воронова) Прасковья Климентьевна

Мать ребёнка: Воронова Ольга Максимовна

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Воронов Кузьма Климентьевич

Мать ребёнка: Воронова Ольга Максимовна

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указано «24 года».

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Воронов Пётр Климентьевич

Мать ребёнка: Воронова Ольга Максимовна

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указано «22 года».

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Жирёнкина (Воронова) Татьяна Климентьевна

Мать ребёнка: Воронова Ольга Максимовна

В переписи 1917 года указано «18 лет».

Рождение ребёнка
05.10.1901 ст.

Сын: Воронов Сергей Климентьевич

Мать ребёнка: Воронова Ольга Максимовна

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

ГААК | Фонд 144, опись 6, Дело 345

Рождение ребёнка
1915

Сын: Воронов Дмитрий Климентьевич

Мать ребёнка: Воронова Ольга Максимовна

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
1917

Сын: Воронов Михаил Климентьевич

Мать ребёнка: Воронова Ольга Максимовна

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

Смерть
После 1917
Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

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