Воронов Климентий Павлович
мужской, родился Около 1865
умер После 1917, Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
ОтецВоронов ПавелНеизвестно г.р.
Супруги
Воронова Ольга МаксимовнаОколо 1866 г.р.
Дети
Покушалова (Воронова) Прасковья КлиментьевнаОколо 1882 г.р.
Воронов Кузьма КлиментьевичОколо 1893 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Воронов Павел
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Покушалова (Воронова) Прасковья Климентьевна
Мать ребёнка: Воронова Ольга Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Воронов Кузьма Климентьевич
Мать ребёнка: Воронова Ольга Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Воронов Пётр Климентьевич
Мать ребёнка: Воронова Ольга Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Жирёнкина (Воронова) Татьяна Климентьевна
Мать ребёнка: Воронова Ольга Максимовна
Рождение ребёнка
05.10.1901 ст.
Сын: Воронов Сергей Климентьевич
Мать ребёнка: Воронова Ольга Максимовна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Воронов Дмитрий Климентьевич
Мать ребёнка: Воронова Ольга Максимовна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Воронов Михаил Климентьевич
Мать ребёнка: Воронова Ольга Максимовна
Смерть
После 1917
В переписи 1917 года указано «52 года».