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Владыкин Николай Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1954

Дата смерти

16.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1954

Отец: Владыкин Геннадий

Мать: Владыкина (Стрелкова) Людмила Филипповна

Рождение ребёнка
10.06.1975

Сын: Владыкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Владыкина (Храпина) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
10.08.1978

Дочь: Казюберда (Владыкина) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Владыкина (Храпина) Людмила Николаевна

Смерть
16.01.2014

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