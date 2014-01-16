Владыкин Николай Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1954
Дата смерти16.01.2014
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1954
Рождение ребёнка
10.06.1975
Сын: Владыкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Владыкина (Храпина) Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
10.08.1978
Дочь: Казюберда (Владыкина) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Владыкина (Храпина) Людмила Николаевна
Смерть
16.01.2014