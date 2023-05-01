Шипилова Наталья Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилова Наталья Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1975 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипилов Евгений Евгеньевич

Рождение ребёнка
21.11.1997

Сын: Шипилов Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Шипилов Евгений Евгеньевич

Рождение ребёнка
12.01.2010

Дочь: Шипилова Дарья Евгеньевна

Отец ребёнка: Шипилов Евгений Евгеньевич

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