Шипилова Наталья Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1997
Сын: Шипилов Михаил Евгеньевич
Отец ребёнка: Шипилов Евгений Евгеньевич
Рождение ребёнка
12.01.2010
Дочь: Шипилова Дарья Евгеньевна
Отец ребёнка: Шипилов Евгений Евгеньевич