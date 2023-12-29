Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти10.02.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.04.1862 ст.
Рождение ребёнка
17.08.1864 ст.
Дочь: Воловик (Селивонова) Васса Ивановна
Отец ребёнка: Селивоненко Иван Феодосьев
Рождение ребёнка
12.03.1867 ст.
Сын: Селивоненко Никифор Иванович
Отец ребёнка: Селивоненко Иван Феодосьев
Бракосочетание
04.05.1869 ст.
Рождение ребёнка
14.09.1869 ст.
Сын: Крадченко Никита Михайлович
Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронов
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кравченко Ефимий Михайлович
Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронов
Вычислено исходя из возраста, указанного в записи о браке
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кравченок Василий Михайлович
Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронов
Высчитано согласно указанному возрасту в записи о браке.
Рождение ребёнка
07.01.1873 ст.
Дочь: (Крадченко) Домникия Михайловна
Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронов
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Нечипоренко (Крадченко) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронов
Хильчичи, Сумська область
Вычислено исходя из возраста указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
26.10.1876 ст.
Дочь: (Крадченко) Зиновия Михайловна
Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронов
Смерть
10.02.1897 ст.
Причина смерти: от воспаления лёгких
Похороны
12.02.1897 ст.
«на приходском кладбище»