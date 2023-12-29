Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1845

Дата смерти

10.02.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Цыганков Тит Иванович

Мать: Цыганкова (...) Александра Васильевна

Кривоносовка, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
29.04.1862 ст.

Муж: Селивоненко Иван Феодосьев

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.08.1864 ст.

Дочь: Воловик (Селивонова) Васса Ивановна

Отец ребёнка: Селивоненко Иван Феодосьев

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
12.03.1867 ст.

Сын: Селивоненко Никифор Иванович

Отец ребёнка: Селивоненко Иван Феодосьев

Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
04.05.1869 ст.

Муж: Крадченко Михаил Миронов

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
14.09.1869 ст.

Сын: Крадченко Никита Михайлович

Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронов

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Кравченко Ефимий Михайлович

Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронов

Вычислено исходя из возраста, указанного в записи о браке
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кравченок Василий Михайлович

Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронов

Кривоносовка, Сумська область
Высчитано согласно указанному возрасту в записи о браке.
Рождение ребёнка
07.01.1873 ст.

Дочь: (Крадченко) Домникия Михайловна

Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронов

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Нечипоренко (Крадченко) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронов

Хильчичи, Сумська область
Вычислено исходя из возраста указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
26.10.1876 ст.

Дочь: (Крадченко) Зиновия Михайловна

Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронов

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
10.02.1897 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от воспаления лёгких
Похороны
12.02.1897 ст.
Кривоносовка, Сумська область
«на приходском кладбище»

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