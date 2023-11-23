Селецкий Василий Иванов
Место рожденияс. Сельцо, Рыбинского уезда
Дата рождения1775
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Иоанн Иоаннов
Мать: не указана
ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексеева 42, вз... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Федорова
Работа или профессия
Между 1802 и 1804
священник | ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.1088 Дело об определении семинариста Василия Ивановича Селецкого в священники к церкви с. Борисоглебское на Соге Пошехонского у. 1802 – 1804 (44 листа)
Рождение ребёнка
1805
Сын: Восторгов Александр Васильев
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Косталев Николай Васильев
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Веров Павел Васильев
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Матрена Федорова
ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.12046. Л.66об.-68.КВ церкви села Борисоглебского на Соге Пошехонского уезда за 1833 год.Священник Трофим Михайлов Громцев, 33 года, сын дьячка.По окончании курса в Ярославской Сем... Показать все
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Матрена Федорова
ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.12046. Л.66об.-68.КВ церкви села Борисоглебского на Соге Пошехонского уезда за 1833 год.Священник Трофим Михайлов Громцев, 33 года, сын дьячка.По окончании курса в Ярославской Сем... Показать все
Рождение ребёнка
1825
Сын: Восторгов Михаил Васильев
Мать ребёнка: Матрена Федорова
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.14001. Л.34об.-39.Клировая ведомость церкви села Давыдовского в Яловце за 1839 год.2й Священник Петр Васильев Меценатов, 22 года, священнический сын, не вдов. По окончании ... Показать все
Смерть
1829
ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.12046. Л.66об.-68.КВ церкви села Борисоглебского на Соге Пошехонского уезда за 1833 год.Священник Трофим Михайлов Громцев, 33 года, сын дьячка.По окончании курса в Ярославской Сем... Показать все