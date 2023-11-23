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Селецкий Василий Иванов

Место рождения

с. Сельцо, Рыбинского уезда

Дата рождения

1775

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Иоанн Иоаннов

Мать: не указана

ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексеева 42, вз... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Федорова

Работа или профессия
Между 1802 и 1804
священник | ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.1088 Дело об определении семинариста Василия Ивановича Селецкого в священники к церкви с. Борисоглебское на Соге Пошехонского у. 1802 – 1804 (44 листа)
Рождение ребёнка
1805

Сын: Восторгов Александр Васильев

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Косталев Николай Васильев

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Веров Павел Васильев

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Рождение ребёнка
1817

Сын: Меценатов Петр Васильев

Мать ребёнка: Матрена Федорова

ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.12046. Л.66об.-68.КВ церкви села Борисоглебского на Соге Пошехонского уезда за 1833 год.Священник Трофим Михайлов Громцев, 33 года, сын дьячка.По окончании курса в Ярославской Сем... Показать все
Рождение ребёнка
1821

Сын: Веров Флавий Васильев

Мать ребёнка: Матрена Федорова

ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.12046. Л.66об.-68.КВ церкви села Борисоглебского на Соге Пошехонского уезда за 1833 год.Священник Трофим Михайлов Громцев, 33 года, сын дьячка.По окончании курса в Ярославской Сем... Показать все
Рождение ребёнка
1825

Сын: Восторгов Михаил Васильев

Мать ребёнка: Матрена Федорова

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.14001. Л.34об.-39.Клировая ведомость церкви села Давыдовского в Яловце за 1839 год.2й Священник Петр Васильев Меценатов, 22 года, священнический сын, не вдов. По окончании ... Показать все
Смерть
1829
ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.12046. Л.66об.-68.КВ церкви села Борисоглебского на Соге Пошехонского уезда за 1833 год.Священник Трофим Михайлов Громцев, 33 года, сын дьячка.По окончании курса в Ярославской Сем... Показать все

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